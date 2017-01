Sisma, Curcio: oggi e domani altrettanto difficili per il maltempo

Roma, 18 gen. (askanews) - Emergenza neve e scosse sismiche nel centro Italia, specie in Abruzzo e nelle Marche, stanno mettendo a dura prova anche i soccorritori che stanno affrontando "situazioni al limite del proibitivo", lo ha detto il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, dal centro operativo di Rieti.

Il dipartimento continua "con i costanti contatti con le sale operative regionali e con tutte le istituzioni, ovviamente teniamo informato il governo delle attività in corso", ma sul campo "c'è la difficoltà di operare, lasciatemi sottolineare la difficoltà degli operatori che stanno affrontando anche situazioni difficili o al limite del proibitivo", ha sottolineato Curcio.

E in tutto questo il maltempo non darà tregua a breve: "Purtroppo - ha detto Curcio - il maltempo continuerà anche nelle prossime ore e non sono previste almeno per le prossime 24 ore attenuazioni. Questa notte e domani - ha avvertito il capo della protezione civile - saranno altrettanto difficili per il maltempo. Tra domani sera e venerdì mattina speriamo di poter contare su un miglioramento". (Segue)