Sisma, Curcio: è emergenza nell'emergenza. No persone coinvolte

Roma, 18 gen. (askanews) - "Al momento non abbiamo notizie di persone coinvolte nelle scosse di terremoto, ma è un'emergenza nell'emergenza". Lo ha detto il capo della Proptezione Civile, Curcio, a Rai News24.

Oltre al crollo del campanile della Chiesa di Sant'Agostino, ha detto, "abbiamo notizia solo di qualche crollo in cascine già danneggiate. Abbiamo effettuato evacuazioni preventive e stiamo lavorando per raggiungere le frazioni isolate. Tutti i mezzi sono in campo, c'è attenzione ai massimi livelli".

Curcio ha sottolineato il "fortissimo impatto psicologico per le popolazioni. E' un momento complicato. Dobbiamo stare vicinio alle popolazioni: dal 24 agosto le scosse non si sono mai interrotte".