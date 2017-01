Sindaco dell'Aquila: slavina ad Ortolano, non sappiamo se feriti

Roma, 18 gen. (askanews) - Tra le scosse di terremoto e la neve è emergenza nell'aquilano, dove si sarebbe verificata anche vicino a Campotosto anche una slavina: "Abbiamo notizie di una slavina a Ortolano, ma non sappiamo se ci sono persone coinvolte", ha spiegato il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, sottolineando: "E' una situazione complessa e difficilissima da affrontare". "L'emergenza - ha ribadito - è acutissima tra le scosse e le nevicate", che rendono specie la zona di Campotosto irraggiungibile.

Solo alcune squadre dei vigili del fuoco sono ora riuscite ad arrivare nel comune aquilano di Campotosto, e hanno salvato dalle macerie una madre e un bambino, in ipotermia, trasportati in elisoccorso in ospedale.