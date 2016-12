Sindaco Amatrice: il 24 Gentiloni sarà in visita da noi

Roma, 22 dic. (askanews) - Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, ha lanciato oggi dai microfoni di Radio Cusano Campus una nuova iniziativa per Amatrice, dopo avere annunciato che il premier Gentiloni il 24 sarà ad Amatrice: "lancio un appello: il 27, il 28 e il 29 un deputato per ogni gruppo parlamentare venga a stare tre giorni insieme a me. Per accrescere le sue conoscenze e stare tutti insieme. Voglio dare questa opportunità straordinaria al Parlamento. Tutti insieme appassionatamente per tre giorni. Si dorme nei container, si fa un corso di formazione accelerato, per capire quello che succede quando c'è un dramma o disgrazia. Mi auguro - ha detto - che un parlamentare per ogni gruppo politico venga a stare tre giorni con me. Lancio questo appello, sarebbe una cosa straordinaria, in un momento in cui il popolo pensa che la politica stia distante dalla gente. Così i politici staranno al mio fianco, avranno un quadro a 360 gradi della situazione. Li invito a stare qui con me, tutti con gli scarponi, perché qui c'è il fango. Niente scarpe con i tacchi, niente scarpe con le suole. Stiamo insieme e lavoriamo. Questa può essere una grande esperienza umana per i parlamentari, che poi, non dimentichiamocelo mai, lavorano per il popolo".

Pirozzi ha speso parole d'elogio per l'ex premier Matteo Renzi: "Con me è stato una persona squisita, mi ha ascoltato per diverse ore in diverse giornate, sia all'alba che di notte. Sono state riconosciute le nostre istanze, il 100% prima e seconda casa, il finanziamento del fondo commerciale che non c'è più a tempo, io penso che abbiamo il dovere di riconoscere, se siamo persone serie, l'impegno di un uomo. Il fatto che abbia dato al nuovo Premier, Gentiloni, la felpa di Amatrice sta a testimoniare l'attenzione di chi ci governa".