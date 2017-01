Sicilia, Crocetta: intervento su lungomare Sant'Agata Militello

Palermo, 10 gen. (askanews) - "Le mareggiate degli ultimi giorni impongono una accelerazione, per evitare che si producano ulteriori danni. Nell'incontro avuto ieri con la Protezione Civile e con la struttura per l'emergenza del dissesto idrogeologico, i dirigenti e i tecnici ci hanno comunicato la necessità di intervenire in somma urgenza, per mettere in atto immediatamente tutte le misure di salvaguardia del lungomare, a causa dell'aggravarsi della situazione, nelle more dell'avvio del progetto di ricostruzione". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, in merito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione, relative al lungomare di Sant'Agata di Militello, relativamente al progetto contro l'erosione costiera e di rifacimento del lungomare, finanziato all'interno del Patto per la Sicilia.

"Tale posizione è condivisa fortemente dal presidente della Regione e dall'assessore Croce e nei prossimi giorni la protezione civile e la struttura commissariale per l'emergenza -ha concluso il presidente - definiranno interventi immediati da realizzare a Sant'Agata".