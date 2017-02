Sicilia, Cimino: in finanziaria solidarietà verso disabili

Palermo, 22 feb. (askanews) - "Tenteremo di riscrivere una finanziaria di solidarietà per risolvere questioni spinose come l'assistenza ai disabili. Per queste ragioni va raccolto l'appello lanciato ieri da Pif poichè è sacrosanto che circa 3000 siciliani che vivono con gravi handicap abbiano un sostegno certo e quotidiano". Lo ha afferma Michele Cimino, portavoce di Sicilia Futura e deputato all'assemblea regionale siciliana.

"Inoltre nella manovra economica vanno previsti anche i fondi e le misure per il personale Asu, gli ex sportellisti e per incentivare l'occupazione per i soggetti più svantaggiati".