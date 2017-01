Shoah, Raggi: siamo tutti testimoni, tutti dobbiamo ricordare

Roma, 20 gen. (askanews) - "Siamo tutti testimoni, noi tutti dobbiamo ricordare quanto avvenuto in passato affinché non si ripeta". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un post su Facebook, in occasione della presentazione in Campidoglio della iniziativa "Memoria genera Futuro" un percorso che Roma Capitale da quest'anno avvia in occasione del Giorno della Memoria e che vede, per la prima volta in un unico programma rappresentato da un segno grafico identificativo, dieci giorni di iniziative diffuse su tutto il territorio.

"Il 27 gennaio celebreremo il 'Giorno della Memoria' - scrive Raggi - ma, come amministrazione, abbiamo deciso quindi che le iniziative inizieranno il 23 gennaio e termineranno il primo febbraio: 10 giorni per 100 iniziative nelle scuole, nei teatri, nei cinema, nelle biblioteche, negli spazi culturali, nei municipi fino ai luoghi simbolo della memoria della città".

"Simon Wiesenthal, sopravvissuto alla Shoah, colui che ha dedicato la sua vita a rintracciare i criminali nazisti perché venissero processati, diceva: 'Quando fui liberato dai campi avevo perduto tutto, mi rimase solo la memoria'. E noi tutti siamo testimoni dei testimoni - prosegue la sindaca - Questa frase l'abbiamo ripetuta più volte insieme ai ragazzi delle scuole con i quali lo scorso novembre abbiamo visitato i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. L'abbiamo ripetuta perché siamo stati testimoni eccezionali dei racconti di alcuni sopravvissuti che, con incredibile generosità, in quei luoghi hanno rivissuto il loro dolore per trasmetterci una lezione di vita. Ora questa lezione ha aperto un percorso che non intende chiudersi".