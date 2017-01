Scuola, Zaia: in Veneto mancano 218 dirigenti scolastici

Venezia, 14 gen. (askanews) - "Non mancano soltanto 7 mila docenti nelle scuole del Veneto. Non risultano all'appello anche 218 dirigenti scolastici. E il Ministero della Pubblica Istruzione cosa fa? Autorizza soltanto 285 posti in tutta Italia. Cornuti e mazziati, dunque. Come se negli ospedali scomparissero di colpo tutti i primari. Vi immaginate cosa accadrebbe?".

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, pone oggi l'accento sull'insufficiente numero di dirigenti scolastici in servizio nelle scuole del Nord, e in particolare in Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria e Friuli Venezia Giulia. "Gli esperti del settore mi testimoniano che la carenza è stata determinata dal consistente numero di pensionamenti dell'ultimo triennio, non compensati da nuove immissioni in ruolo - dice Zaia -. In Veneto, per esempio, sono stati assunti in ruolo tutti i vincitori e tutti gli idonei dell'ultimo concorso del 2011, sono state accolte tutte le domande di mobilità interregionale in entrata da altre regioni e non è stato concesso il nulla osta ai dirigenti scolastici che hanno chiesto il trasferimento in uscita. Nonostante ciò, sono vuoti 168 posti, di cui 29 in scuole sottodimensionate".