Scuola, Serracchiani: esposte a ministro Fedeli criticità Fvg

Udine, 23 feb. (askanews) - La presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, ha incontrato oggi a Roma il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.

Serracchiani ha esposto al ministro alcune criticità che in regione stanno toccando un mondo della scuola che guarda "con preoccupazione" alla ripresa delle attività del nuovo anno, anche per le carenze in organico di personale.

"Rispetto al numero dei posti disponibili - ha spiegato la presidente - nella nostra regione si registra una forte carenza di personale dirigente, con una cinquantina di posti scoperti in istituti scolastici dove il servizio viene attualmente garantito da reggenze. Carenze in organico si trovano anche nel personale ATA".

"Ho sensibilizzato il ministro anche sulla necessità di individuare rapidamente - ha riferito Serracchiani - il nuovo dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per il FVG, carica che rimarrà scoperta dal prossimo 1 marzo in quanto andrà in quiescenza l'attuale dirigente. Tenuto conto che la scelta produrrà un indubbio impatto sulla qualità dei servizi offerti dall'USR, ho rappresentato l'opportunità che siano adottare decisioni condivise con l'Amministrazione regionale".