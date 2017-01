Scuola, Regione Lazio: ok al piano di dimensionamento

Roma, 2 gen. (askanews) - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta del vicepresidente con delega alla Scuola Massimiliano Smeriglio, il piano di dimensionamento scolastico 2017/2018. Tra le principali novità previste a Roma, all'Itis Galilei vengono attivati l'indirizzo grafica e comunicazione e l'articolazione informatica; presso l'IIS via De Mattias approvato l'Istituto tecnico - settore tecnologico - indirizzo grafica e comunicazione. Per l'Istituto Giorgi è prevista l'attivazione dell'indirizzo informatica e telecomunicazioni - articolazione informatica; mentre al Liceo Machiavelli, nella sede di San Lorenzo , arriva l'opzione economico-sociale. Presso l'Ipssar Tor Carbone viene attivato il percorso di II livello indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. Infine, per quanto riguarda Roma, presso l'IIS via dei Papareschi, il liceo scienze umane - opzione economico sociale e all'IIS Giulio Vern, l'articolazione relazioni internazionali per il marketing.

(segue)