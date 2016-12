Sanità, Zaia: dal primo gennaio 9 Ulss e 9 direttori generali

Venezia, 30 dic. (askanews) - "Promessa mantenuta. L'Azienda Zero parte dal primo gennaio con 9 Ulss. Non ne avremo più 21, per cui ci saranno solo 9 direttori generali". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, presentando, a Venezia, la riforma della aziende sanitarie del Veneto, una per provincia, salvo due nel Veneziano e nel Vicentino. Per quanto riguarda la vera e propria Azienda Zero, cui competerà il coordinamento regionale di tutta una serie di servizi, Zaia ha precisato che si parte con sei mesi di commissariamento, rinnovabili per altri sei.

"Penso sia il minimo - ha precisato Zaia - avere un anno di commissariamento. Una fase che ci permette di trasferire conoscenze, uomini e donne e ovviamente attività dalla Regione alla nuova Azienda Zero". Il governatore ha poi concluso, rispondendo ai giornalisti, che con questa riforma non verrà chiuso nessuno dei 68 ospedali oggi operanti: "Avremo il direttore generale provinciale e poi, a cascata, vi saranno i direttori sanitari, i direttori del sociale e i direttori dell'ospedale".