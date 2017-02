Sanità Lazio, Zingaretti: da Consiglio Stato ok a norma ricorsi

Roma, 2 feb. (askanews) - "Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso in appello presentato da alcuni operatori privati accreditati contro la norma contenuta nei contratti che regolano rapporti e prestazioni con il servizio sanitario regionale. La cosiddetta 'clausola di salvaguardia' che impedisce di presentare ricorso dopo che si è firmato l'accordo, secondo la suprema magistratura amministrativa, è pienamente valida poiché in linea con la nuova concezione del buon andamento economico finanziario. Con questa sentenza si pone uno stop al contenzioso, storica piaga della sanità regionale e che valeva un miliardo di euro. La clausola prevede che con la sottoscrizione dell'accordo 'la struttura accetta espressamente completamente e incondizionatamente il contenuto dei provvedimenti e rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese avverso i suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro provvedimenti già adottati conosciuti o conoscibili'. Alcuni operatori dopo aver firmato avevano presentato comunque ricorso. La sentenza del Consiglio di Stato nel chiudere la vicenda e apportare chiarezza, costituisce inoltre un passaggio storico perché elimina uno dei maggiori fattori di incertezza che da sempre pesavano sulla gestione della sanità del Lazio. Una vera e propria svolta per il mondo del lavoro" conclude.