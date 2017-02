Sanità Lazio, Zingaretti: al via sperimentazione sulla 194

Fiumicino, 22 feb. (askanews) - "Proprio perché abbiamo messo e stiamo mettendo apposto la sanità, abbiamo aperto il capitolo degli investimenti sui consultori, una struttura socio-sanitaria che nei tempi del commissariamento era stata marginalizzata, quindi c'è una strategia di investimenti che tra pochi giorni presenteremo, con nuove assunzioni, investimenti per le ristrutturazioni, politiche di prevenzioni, accanto a questo dobbiamo affrontare il grande tema dell'attuazione vera della 194, nei modi tradizionali, ma visto la condizione che c'era, anche sperimentando forme molto innovative di tutela di una legge dello Stato che altrimenti verrebbe disattesa". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di una inaugurazione a Fiumicino, in merito alle assunzioni dei medici non obiettori assunti nel Lazio con un concorso riservato, notizia uscita su un quotidiano.

"E' una sperimentazione, siamo i primi in Italia e penso che sia una cosa fluidità garantire alle donne un diritto sancito dalla legge. Il bando per le assunzioni è concluso e credo che tra qualche giorno entreranno in funzione".