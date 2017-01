Sanità, in Liguria ambulatori aperti al sabato mattina

Genova, 24 gen. (askanews) - Regione Liguria, organizzazioni dei medici e sindacati hanno siglato oggi un accordo, alla presenza dei referenti delle Asl liguri, per l'apertura degli studi medici il sabato mattina in tutta la Liguria. L'accordo prevede la partenza di un progetto sperimentale che ha come obiettivo quello di diminuire l'afflusso ai pronto soccorso della domanda impropria che causa disfunzioni e criticità.

Il progetto aveva già preso il via nelle passate giornate del 7, 14 e 21 gennaio con l'apertura di 13 studi medici sul territorio della Asl 3 genovese. Con l'accordo di questa mattina, oltre a prevedere l'apertura di due studi medici per distretto nella Asl 3 Genovese, si estende la sperimentazione a tutto il territorio regionale con l'apertura di uno studio per ogni distretto.

"Prosegue -ha spiegato la vicepresidente della Regione Liguria e assessore regionale alla salute, Sonia Viale- l'impegno per il rafforzamento delle risposte ai bisogni dei cittadini da parte della medicina territoriale. L'integrazione tra ospedale e territorio -ha concluso Viale- è un punto strategico della riforma in atto della sanità ligure".