Salute, Lorenzin: via libera al Piano nazionale vaccini

"In poche settimane sarà operativo"

Roma, 19 gen. (askanews) - È arrivato il semaforo verde della Conferenza Stato-Regioni al nuovo Piano nazionale vaccini per gli anni 2017-2019. Lo ha reso noto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, uscendo dal confronto con i governatori e sottolineando che "tra la pubblicazione in Gazzetta e l'accordo relativo al riparto del fondo che alimenta il piano, in poche settimane le nuove norme saranno operative". Norme che ampliano l'offerta di vaccini gratuiti e che, tra l'altro, introducono la possibilità di sanzionare i medici che sconsigliano le vaccinazioni.

Lorenzin ha spiegato che "è necessaria una grande battaglia culturale e di sanità pubblica per sconfiggere alcuni tabù anti-scientifici che ci sono sui vaccini. Faremo - ha aggiunto - una campagna perché oggi molte persone rinunciano a vaccinazioni importantissime, come ad esempio quella sul morbillo".