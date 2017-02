Salone Libro, Regione Piemonte: ora bello squarcio d'orizzonte

Torino, 22 feb. (askanews) - Il Salone del Libro di Torino "ora lascia intravedere un bello squarcio di orizzonte". Parola del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, insieme all'assessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi, a proposito della 30ma edizione del Salone del Libro di Torino, di cui il direttore Nicola Lagioia oggi ha fatto qualche anticipazione.

"La presentazione di oggi ha dimostrato quanto pesano trent'anni di storia per la cultura e per le relazioni che si mettono in campo, confermando il ruolo internazionale di Torino. Ringraziamo Nicola La Gioia, Massimo Bray e Mario Montalcini che nemmeno un anno fa si sono gettati a capofitto in un'impresa che sembrava ardua, ma che ora lascia intravedere un bello squarcio di orizzonte" hanno dichiarato Chiamparino e Parigi.