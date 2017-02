Salone Libro guarda "Oltre confine", Lagioia: editori con noi

Torino, 22 feb. (askanews) - "Dall'horror vacui all'horror pleni". Con questo gioco di parole Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino fa il punto sulla prossima edizione, la trentesima, ma la prima da lui diretta e soprattutto la prima dopo lo strappo di Milano.

"Abbiamo un problema di sovrabbondanza. A tre mesi dall'inizio il 96 per cento degli editori ha gia' preso lo stand, sono circa 310, credo quindi che arriveranno a Torino più editori dello scorso anno. Gli editori non solo ci hanno seguito, ma hanno fatto proposte e messo un'energia rigenerante" ha detto Lagioia.

"Oltre il confine" il tema della prossima edizione dal 18 al 22 maggio. "In un mondo in cui i confini sono tornati e si costruiscono muri la cultura ha il dovere di andare oltre e di raccontare questo fenomeno" ha detto Lagioia. Un tema sintetizzato dalla locandina, un acquerello di Gipi che raffigura un libro a cavalcioni di un muro schiacciando il filo spinato, e sopra il libro in piedi una giovane donna che guarda lontano.

Torna poi l'International Bookforum, con 130 iscritti da 15 paesi. Per la prima volta il Bookforum coinvolgera' produttori a caccia di diritti.