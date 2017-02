Salone Libro, a fine marzo Bray sara' nominato presidente

Torino, 22 feb. (askanews) - Massimo Bray sara' nominato presidente della Fondazione per il Libro, a cui fa capo il Salone del Libro di Torino, a fine marzo. L'annuncio e' stato fatto nel corso della una conferenza stampa di medio termine del Salone (Torino, 18-22 maggio), in cui e' stato annunciato che il bilancio consuntivo 2015 dell'ente e' stato chiuso in attivo.

Bray in video conferenza ha sottolineato: "Abbiamo cambiato la situazione che l'estate scorsa aveva creato tanta preoccupazione. Sembro' subito che l'impresa non sarebbe stata facile, ma il vento e' cambiato".

"Mi piacerebbe che questo Salone - ha concluso - aprisse trenta finestre sul mondo, una per ogni suo anno e che riesca ad avvicinare i cittadini del mondo a Torino".