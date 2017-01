Rossi (Toscana): tempi maturi per accordo su moschea a Firenze

Firenze, 18 gen. (askanews) - Per una moschea vera e propria a Firenze, fatta in accordo con lo Stato "i tempi sono maturi". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi, rispondendo ai giornalisti. Secondo Rossi, serve "un accordo con le comunità musulmane che consenta anche di devolvere come avviene per la Chiesa cattolica una parte, per chi vuole, volontariamente anche allo scopo che queste strutture se le costruiscano coi soldi dei musulmani italiani".

Sarebbe, per Rossi, "un fatto di sicurezza per tutti i cittadini". Il governatore si è detto favorevole a che "le mosche si facciano, perché è meglio sapere dove ci si riunisce per pregare e, quindi, in luoghi controllabili e sotto controllo". Fermo restando che "se qualcuno incita alla violenza è bene che venga immediatamente espulso".