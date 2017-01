Rossi (Toscana): per Arno nessun miracolo ma si vedono risultati

Firenze, 4 gen. (askanews) - "Prima avevano una possibilità di 50 milioni ora con l'estensione del contributo di bonifica sono diventati 80. La situazione si comincia anche a vedere con gli occhi, la manutenzione dei torrenti e dei fiumi è notevolmente migliorata. Non posso promettere miracoli ma i risultati si vedono". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi, commentando l'andamento dei lavori per la sicurezza idraulica in Val di Chiana e Valdarno. "Questi lavori si dovrebbero terminare tutti entro il 2020 -ha aggiunto Rossi- io vengo per guardare con i miei occhi per vedere che i lavori si facciano sul serio e per ringraziare gli operatori del Genio Civile, che abbiamo riorganizzato, come pure i Consorzi che devono fare la manutenzione, erano 32 ora sono 6 in tutta la Regione e credo che stiano lavorando meglio".

I lavori interessano o hanno interessato il Torrente Esse di Foiano (esondato nel 2012), il Canale Maestro della Chiana, la Cassa di espansione torrente Castro, quella del torrente Bicchieraia, il riassetto idraulico del borro di Covole e le casse di laminazione di Figline. Per Pizzconi 1 la fine dei lavori prevista è primo semestre 2017, è costata 18 milioni di euro e bloccherà fino a 3,6 milioni di mc di acqua.