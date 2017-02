Rossi (Toscana): integreremo bandi Ue con industria 4.0

Firenze , 1 feb. (askanews) - L'industria 4.0 "è una grande atto di politica industriale che per noi diventerà un punto di riferimento importante. E' necessario integrare le politiche regionali a quelle nazionali per il 4.0, e raccorderemo in questo senso anche la gestione regionale dei fondi europei". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi.

"La Regione -ha aggiunto Rossi rivolto al ministro dello Sviluppo economico, Enrico Rossi- la consideri parte integrante del progetto".

"I prossimi bandi per la comnunità europea li faremo facendo esplicito riferimento all'industria 4.0", ha detto ancora Rossi.

"La Toscana è una di quelle Regioni che ha visto una capacità di resistenza e di adattamento del sistema fatturiero che quando esplose la crisi era imprevedibile", ha concluso Rossi.