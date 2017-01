Rossi: in Toscana già evitati i Cie contro pressioni ministero

Firenze, 4 gen. (askanews) - "Se avessimo dato retta a certe sollecitazioni che venivano dal ministero dell'Interno avremmo avuto anche noi in Toscana centri da mille persone e Cie". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi ad Askanews, sulle prese di posizione del ministro Marco Minniti nella gestione dell'emergenza immigrati.

"Noi - ha rivendicato Rossi, riferendosi alla gestione Alfano - ci siamo battutti per mettere dieci persone da una parte, dieci dall'altra, secondo il modello dell'accoglienza diffusa". Rossi chiede, ancora una volta che "ci diano la possibilità di far lavorare queste persone, perché funzionerebbe diversamente anche tra i cittadini la percezione che ne hanno".

"In Italia - ha aggiunto Rossi - non si possono considerare 450 mila persone come irregolari solo perché non trovano lavoro, questo vuol dire garantire mano d'opera disponibile a tutto, anche alla criminalità".

"I Cie sono al momento capaci di accogliere 700 persone di ogni tipo, la mamma col figlio come il più grosso dei delinquenti. Ma di che stiamo parlando?".