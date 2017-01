Rossi: grande successo se Ue riconoscesse Dop pane toscano

Firenze , 25 gen. (askanews) - La Regione Toscana sta lavorando per ottenere la denominazione Dop del pane toscana, "e dovremmo riuscirci", ha detto il presidente Enrico Rossi. "La Dop del pane toscano, prodotto a determinate condizioni, sarebbe una cosa di non poco conto. Le altre Dop che l'Europa ha dato -ha aggiunto Rossi- si riferiscono a piccoli Comuni o valli, noi dobbiamo valorizzare il nostro grano, che ha anche caratteristiche importanti per la salute. Dobbiamo costruire una filiera che dall'agricoltura arriva al panificatore, alle mense, alle botteghe e -ha concluso Rossi- alla grande distribuzione".