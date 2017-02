Roma,Raggi vede maggioranza nel pomeriggio a Palazzo senatorio

Roma, 13 feb. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha convocato la consueta riunione di maggioranza capitolina per il pomeriggio di oggi in Campidoglio, per confrontarsi con i consiglieri del M5S e con alcuni assessori sui principali nodi amministrativi, tra i quali il caso Berdini e lo Stadio della Roma.

Dopo l'intervista rilasciata dall'assessore al quotidiano Il Fatto in cui l'urbanista si è dichiarato nuovamente vittima di un'inedita attenzione mediatica e isolato in Giunta a causa della sua avversione al progetto del nuovo stadio della Roma, la sindaca vuole raccogliere il consenso della sua maggioranza sulle due opzioni aperte al momento, quando tutti i sondaggi fatti per una sostituzione in corsa di Berdini sembrano essere andati a vuoto. Raggi, che oggi arrivando in Campidoglio ha risposto ai giornalisti invitando Berdini a mettersi a lavorare e smettere di rilasciare interviste, potrebbe chiedere all'assessore di proseguire a lavorare sui dossier più urgenti, piegandosi però alle indicazioni della Giunta a riguardo, oppure congedarlo assumendo si di se' tutte le deleghe ad interim.

Alle 17, ora in cui è convocato l'incontro, si dovrebbe poi già conoscere l'esito del tavolo tecnico in cui gli esperti capitolini sono chiamati a valutare se i progettisti dei proponenti abbiano apportato le modifiche necessarie al progetti originario per rispondere alle problematiche sollevate dal Comune nella conferenza dei servizi. Se arrivasse il via libera, domani l'incontro tra Comune, società e costruttori sancirebbe un nuovo accordo, con Berdini o senza di lui. Le prossime settimane sarebbero, così, dedicate a perfezionare gli atti amministrativi e tecnici necessari per concludere positivamente la Conferenza dei Servizi, al momento sospesa.