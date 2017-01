Roma, Zingaretti: per il Tevere finalmente cambia tutto

Roma, 26 gen. (askanews) - "Per il Tevere finalmente cambia tutto, abbiamo fatto una grande operazione per Roma. Si chiude una stagione di gestione sbagliata, con interventi occasionali, non programmati e scarsamente finanziati". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, presentando il bando per il Tevere.

"Con oltre 2.1 milioni partito il bando per una gestione triennale per la pulizia per quanto è di nostra competenza degli argini del fiume. La programmazione permetterà finalmente di avere una visione di valorizzazione del Tevere, più pulito e soprattutto permetterà ai tanti sportivi e turisti di godere delle meraviglie del fiume senza quelle brutte buste che ad esempio dopo le piene compaiono sugli alberi. Il bando prevede infatti una manutenzione ordinaria e permanente e anche una straordinaria a seguito di eventi come le piene, che si ricordano anche e soprattutto quando cala il livello del fiume. Siamo quindi molto contenti perché anche in questo caso abbiamo fatto qualcosa per Roma, e abbiamo dimostrato che anche a fronte di tutte le difficoltà le cose possono cambiare in meglio" ha aggiunto Zingaretti spiegando che questo intervento non investe gli insediamenti abusivi lungo il fiume. ‎