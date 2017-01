Roma, Zingaretti: non è vero che la città è ingovernabile

Roma, 12 gen. (askanews) - Il male che affligge Roma? "Secondo me è il rischio che si affermi l'idea che governarla è impossibile. Non è vero che è impossibile. Anzi. Proprio di fronte ai grandi problemi vorrebbe un surplus di amore e passione per la nostra città. E poi io dico sempre: 'se ce l'abbiamo fatta con la regione Lazio c'è la possiamo fare dappertutto". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Radio Vaticana.