Roma, Zingaretti: giorni difficili, per la città manca visione

Roma, 3 feb. (askanews) - "Sono giornate difficili per la nostra città, per la Capitale che rappresenta e pesa, incide sulla qualità dello sviluppo non solo del Lazio ma anche italiano". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della presentazione di due nuovi bandi della regione Lazio per l'internazionalizzazione del sistema produttivo. "Sono giornate difficili, segnate - troppo ormai - dall'incertezza e dall'assenza di una visione e di una prospettiva per il futuro. Però non dobbiamo arrenderci: guai a interpretare la fase che si vive solo come contemplazione dell'esistente. È importante, proprio in una situazione difficile, riuscire a reagire tenendo insieme forze produttive e sociali, affinché rispetto al rischio di una fase regressiva del nostro sistema produttivo non si precipiti ancora di più nell'abisso" ha aggiunto.