Roma: Zingaretti e Visini all'emporio solidale del salvamamme

Roma, 2 feb. (askanews) - Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'assessore alle Politiche sociali, Rita Visini visitano il Family Support Center Salvamamme di Roma che ospita il più grande Emporio solidale d'Europa dedicato a mamme e neonati. Il progetto ha ottenuto grazie al Bando Povertà 2014 della Regione Lazio un finanziamento di 255mila euro con il quale sono state assistite oltre 1.000 tra donne in attesa e con figli nel primo anno di vita in difficoltà economica, sociale o psicologica, tra cui donne abbandonate o con partner che non hanno riconosciuto il bambino. Con il bando povertà da 7 milioni pubblicato nel 2014 in totale sono stati finanziati 76 progetti. E' questo uno degli esempi positivi di progetti realizzati grazie ai finanziamenti regionali ed un'esperienza che la Giunta Zingaretti ha voluto replicare con il nuovo Bando Povertà lanciato nel 2016 e aperto a: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative e imprese sociali, fondazioni, istituti di patronato e assistenza sociale, enti religiosi. Il finanziamento regionale previsto potrà andare da 30mila fino a 150mila euro a progetto. La Regione Lazio ha messo a bando nell'ambito del Por Fse 2014-2020, con un investimento triennale di 24 milioni di euro, Progetti di inclusione sociale destinati a soggetti del Terzo settore per la realizzazione di progetti di presa in carico, orientamento e accompagnamento, per percorsi individuali di inclusione sociale attiva di giovani senza lavoro, giovani con disabilità, donne vittime di violenza e detenuti a fine pena. Si stima che a beneficiarne saranno tra le 2.000 e le 2.500 persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale.