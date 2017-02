Roma, Zingaretti: Cem e Salvamamme luoghi meravigliosi

Roma, 2 feb. (askanews) - "Questo è un luogo meraviglioso di Roma, dove centinaia di volontari aiutano migliaia di famiglie in difficoltà per non far percepire loro la solitudine. E siamo orgogliosi da anni di aver dato una mano ad aiutare questa esperienza. Continueremo a farlo". Parole del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, al termine della visita al centro di raccolta del Salvamamme in via Ramazzini. Poco prima il governatore aveva visitato il Cem della Croce Rossa Italiana. "Siamo contenti di aver risolto un altro grande tema, quello del Cem, che alcuni anni fa - ha ricordato - sembrava impossibile risolvere per problemi burocratici e amministrativi, di sede. Invece anche quello è un luogo in cui tante famiglie con figli o parenti in condizioni di grave disabilità si sentivano sempre in una situazione di incertezza e di timore. Anche il Cem ora è accreditato: i problemi sono risolti, continueremo a investire su quella struttura e anche a quelle famiglie possiamo dire: le cose sono cambiate e sono migliorate e non devono più aver paura che i loro servizi vengano messi in discussione perché quando si dice che stiamo risolvendo i problemi significa anche cose molte concrete. Cem e Salvamamme sono due storie che potevano finire male e invece stanno andando nel migliore dei modi" ha concluso.