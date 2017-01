Roma, Zingaretti: candidiamo il Tevere ad Horizon 2020

Roma, 26 gen. (askanews) - "Questo è il primo step della rivoluzione Tevere, il secondo è la candidatura del Tevere nel programma di sviluppo ambientale Horizon 2020, con finanziamenti dell'Europa per valorizzare in Europa luoghi particolarmente significativi sul tema della sostenibilità e della valorizzazione ambientale". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della presentazione del bando per la pulizia del Tevere.

"Noi abbiamo tutte le carte in regola e quindi presenteremo e candideremo il Tevere per questi nuovi finanziamenti. Con la collaborazione dei circoli storici, con l'associazionismo che sta sul Tevere, con la nostra voglia di programmare e l'apertura di questi nuovi canali di finanziamento, scommettiamo non sulle promesse ma sul fatto che abbiamo iniziato la rinascita di questo luogo meraviglioso".