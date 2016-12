Roma, Vignaroli (M5S): nuova macrostruttura Ama? No comment

Roma, 20 dic. (askanews) - "Non dico niente". Così il deputato del M5S Stefano Vignaroli, intercettato in Campidoglio, a chi gli chiedeva della nuova macrostruttura dell'Ama varata dall'ex assessora all'Ambiente Paola Muraro prima delle dimissioni. Quanto alla nuova assessora capitolina all'Ambiente, Pinuccia Montanari, Vignaroli, ha risposto: "E' una persona in gamba, sì l'ho incontrata". "Sono qui oggi per una riunione sui rifiuti, come al solito", ha poi risposto a chi gli chiedeva come mai fosse oggi in Campidoglio.