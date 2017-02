Roma, si farà all'Eur incontro Raggi-As Roma su stadio

In Campidoglio è già convocata l'Assemblea capitolina

Roma, 7 feb. (askanews) - Oggi pomeriggio è prevista in Campidoglio la seduta dell'Assemblea capitolina e, per evitare che alle contestazioni che usualmente vi si accompagnano si sommino quelle dei tifosi sullo Stadio della Roma, il vertice tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, società sportiva e costruttori è stato spostato in altra sede. Da Palazzo Senatorio il chiarimento su progetto e possibili convergenze è stato ricollocato all'Eur, presso la sede del dipartimento Turismo.