Roma, Rampelli(Fdi-An): spiccioli a periferie colpa Raggi e Renzi

Roma, 10 gen. (askanews) - "I due miliardi assegnati alle grandi città italiane per interventi di riqualificazione delle periferie ci lasciano esterrefatti. La città certamente con le periferie più estese e più degradate è Roma, che si contende il triste primato con Napoli, dove il degrado urbano si associa al proliferare delle cosche camorriste. Bene, nella graduatoria diffusa dal Consiglio dei ministri Roma è al 22mo posto e Napoli al 17mo, per un totale di 35 milioni di euro assegnati sui 2 miliardi citati e assegnati. Qualcosa non ha funzionato e le conseguenze di tale inaccettabile conclusione la pagheranno i cittadini delle aree più fragili del territorio". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale Fabio Rampelli commentando la graduatoria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale sui fondi stanziati alle città per la riqualificazione delle periferie. Di chi la colpa, si chiedeRampelli?

"Roma paga il prezzo dell'incapacità dei suoi due ultimi amministratori, Raggi compresa, ma la responsabilità principale è senza ombra di dubbio di Renzi e del Pd. La legge di stabilità del 2016 prevedeva insolitamente una regia di Palazzo Chigi su questi fondi, ignorando completamente i sindaci e il territorio, questione che ci indusse a proporre una modifica di questo schema centralizzato.Ma evidentemente Renzi voleva decidere a chi dare e a chi non dare i finanziamenti e così, stranamente, Firenze si trova con 40 milioni di euro, più di Roma e Napoli messe insieme. Dunque la vera e propria elemosina che destina alla Capitale è un'altra vergogna che si abbatte sui residenti della periferia romana", conclude.