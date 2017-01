Roma, Raggi: sisma interrompe riunione vigili ma concorso al via

Roma, 18 gen. (askanews) - "Oggi incontro con vigili, interrotto causa #terremoto, ma non prima di comunicare finalmente avvio concorso per 300 nuovi agenti #RomaLavora". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter, postando una foto dell'incontro. A quando apprende l'Askanews da alcuni rappresentanti dei lavoratori presenti, però, accanto alla soddisfazione per lo sblocco della commissione concorsuale per selezionare 300 istruttori della polizia locale, procedura avviata nel 2010, ci sono molti dubbi. Mancano, infatti, il piano sicurezza per la città e il piano di riorganizzazione della polizia locale capitolina che pure era stato annunciato come vicino. Sommati alla carenza di organici che supera i 3mila vigili, a detta dei rappresentanti dei vigili, la vita dei colleghi in strada continuerà ad essere molto difficile nonostante l' auspicabile ampliamento.