Roma, Raggi presenta protocollo Food sharing con Confartigianato

Roma, 14 feb. (askanews) - La prevenzione dello spreco alimentare costituisce uno dei pilastri del programma di questa amministrazione. Si tratta, infatti, di un tema che presenta molteplici implicazioni negli ambiti della solidarietà, della sensibilità ambientale e, più in generale, della virtuosità dell'intero ciclo produttivo legato alla somministrazione del cibo, alla lotta alle nuove povertà e alla riduzione della produzione di rifiuti. È proprio in quest'ottica che Roma Capitale sottoscrive un primo Protocollo di Intesa con Confartigianato Imprese Roma, così da avviare una sinergia collaborativa attraverso l'adesione al progetto "Food Sharing - Confartigianato Roma trasforma gli sprechi alimentari in cibo" di cui sarà referente, per l'amministrazione capitolina, l'Assessorato alle Sostenibilità Ambientale. L'accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2017 e gli oneri economici per la realizzazione del progetto saranno a totale carico di Confartigianato Imprese Roma. Le parti potranno, dopo attenta valutazione dei risultati raggiunti, prorogarne, ampliarne, o rinnovarne, la durata.

Il progetto "Food Sharing" si propone di attivare nei prossimi mesi un ritiro di cibo nella Capitale presso gli esercizi che aderiranno all'iniziativa. L'obiettivo è quello di attivare a livello municipale un servizio di raccolta e consegna di prodotti alimentari, freschi e in perfette condizioni di conservazione, al fine di sostenere i cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico. (Segue)