Roma, Raggi nomina Angelo Ottavianelli a capo del personale

Roma, 19 gen. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato ieri la nomina di Angelo Ottavianelli a capo del personale capitolino. L'ordinanza, pubblicata oggi sul sito del Comune di Roma, procede alla sostituzione dell'ex vice capo di Gabinetto di Raggi Raffaele Marra tuttora in carcere. Oggi, inoltre, l'appartamento di Marra è stato posto sotto sequestro a seguito delle indagini in corso per corruzione.