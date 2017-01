Roma, 18 gen. (askanews) - "Dobbiamo rassicurare su quello che stiamo facendo a Roma, abbiamo allertato tutte le pattuglie della polizia locale che sono sul territorio per controllare qualunque tipo di necessità qualunque tipo di danno che al momento non è stato rilevato". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un video postato sulla sua pagina Facebook.