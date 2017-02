Roma, Raggi: grazie dei fiori.In questo momento riempie il cuore

Roma, 7 feb. (askanews) - "Grazie del vostro affetto: mi riempie il cuore! Sono qui oggi in sala degli arazzi, che è stata addobbata con tutti questi bellissimi fiori che mi avete mandato. Mi state testimoniando tantissimo sostegno in queste ore: molti fiori, molti biglietti, molte lettere da tutta Roma e anche da altre parti d'Italia. Da Sassari a Bari, da Milano a Brindisi siete veramente tanti. Sto sentendo molto il vostro sostegno e in questo momento sicuramente non facile è quello che serve: riempie il cuore. Grazie davvero". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi postando sulla sua pagina facebook un video che la ritrae circondata da manifestazioni di solidarietà. I due primi mazzi di fiori erano arrivati in Campidoglio da un mittente ignoto nel giorno del suo interrogatorio.