Roma, Raggi e Baldassarre: al via primo Piano sociale partecipato

Roma, 13 gen. (askanews) - Presentato in Campidoglio dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e l'assessora capitolina agli Affari sociali il percorso partecipato nei 15 Municipi per arrivare a dotare la capitale di un Piano sociale cittadino. Il 31 gennaio a Ostia, dal X Municipio, partirà un programma di incontri d'ascolto della città che terminerà il 16 maggio nel XIV Municipio nel quartiere di Monte Mario.

"Un piano che manca a Roma da 13 anni - ha spiegato la sindaca introducendo la conferenza -. Finalmente abbiamo avviato un bel lavoro di partecipazione e ci siamo attivati per ripristinare una situazione di gravissima carenza perché per noi 'nessuno deve restare indietro' non è uno slogan". I cittadini avranno un canale informatico per inviare le proprie proposte verranno organizzati 15 incontri nei 15 Municipi "partendo, non a caso, da Ostia commissariata per iniziare il percorso di partecipazione proprio in un luogo dove manca anche la possibilità di scegliere i propri portavoce e rappresentanti nelle istituzioni. Dopo il 16 maggio, al termine dell'ultimo incontro, passeremo alla vera e propria redazione del piano", ha aggiunto Raggi.

"Lanciamo oggi una fase di partecipazione per predisporre il nuovo Piano sociale cittadino che abbiamo cominciato a delineare con un lavoro di Giunta sulle Linee Guida per i servizi sociali e con il coordinamento degli assessori municipali che non c'era mai stato - ha spiegato l'assessora Laura Baldassare -. Pensiamo che per pianificare i servizi dobbiamo ascoltare coinvolgendo tutti i municipi e stabilire un monitoraggio dei risultati".(Segue)