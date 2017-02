Roma, Raggi: Berdini? Dove trova il tempo per tante interviste?

Roma, 13 feb. (askanews) - "Berdini? Continuo a leggere interviste e dichiarazioni. Sinceramente non so dove trovi il tempo. C'è da lavorare e da lavorare tanto, noi lavoriamo anche fino a notte fonda. Lui sa bene che ci sono dei dossier da portare avanti e per senso di responsabilità nei confronti di Roma e dei cittadini dovrebbe farlo. Poi, vi dico, la pazienza delle persone ha un limite...". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi arrivando in Campidoglio.