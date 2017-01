Roma, 10 gen. (askanews) - "Oggi in Campidoglio con l'As Roma. I tecnici sono al lavoro per migliorare il progetto stadio nel rispetto dei tempi". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter pubblicando una foto dell'incontro di oggi in Campidoglio con la dirigenza della As Roma e i costruttori responsabili del progetto.