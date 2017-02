Roma, Raggi ai tassisti: disponibile a tavolo su vostri casi

Roma, 21 feb. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha incontrato i tassisti romani in agitazione in questi giorni, accompagnata dall'assessora alla Mobilità Linda Meleo. La sindaca, che ha aperto una diretta facebook sull'incontro, ha promesso ai rappresentanti della categoria incontrati lungo i Fori Imperiali, che da giorni hanno bloccato il servizio in città per protestare contro l'apertura della concorrenza con i servizi di sharing previsto da un emendamento al Milleproroghe, di schierare il Comune in loro tutela.

"Apriremo un tavolo apposito per affrontare i vostri problemi - ha assicurato Raggi - In passato ci sono stati comportamenti non del tutto corretti da parte di alcuni, noi vogliamo incontrarvi e risolvere tutta la situazione nella legalità", ha concluso.