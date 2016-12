Roma, Raggi ad attivisti M5S: città più pulita ma nessuno ne parla

Roma, 30 dic. (askanews) - "Ci sono delle sacche di difficoltà anche nel settore dell'immondizia, ma dopo Natale io ho visto la città più pulita e nessuno ne ha parlato". Così la sindaca di Roma Roma Virginia Raggi accogliendo in Aula Giulio Cesare alcuni attivisti dei Meetup del Lazio, in un'interruzione dei lavori d'Aula. Per farle gli auguri le hanno regalato una pergamena e dedicato l'Ode a Roma di Gabriele d'Annunzio, chiamandola, con i versi del poeta "un astro che è stato posto sullo scranno di Augusto a governare, o meglio a far vivere l'eternità di Roma".

La sindaca ha risposto agli interrogativi posti dagli attivisti sulle notizie più calde delle feste: "Sulla questione del concertone - ha spiegato - per noi è importante provare a fare una festa diversa, anche l'idea di farla durare un giorno intero". E rispetto all'albero di Natale di piazza Venezia, ha ammesso "ci è stato donato, forse era un po' magrolino e quindi abbiamo dovuto dargli un rinforzo di luci".