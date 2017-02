Roma, Piccolo(Pd): M5S promette incontro a manutentori e diserta

Roma, 9 feb. (askanews) - "La maggioranza dopo aver promesso un incontro al comitato dei manutentori ha disertato la riunione senza motivo. A ricevere i lavoratori solo gli esponenti del PD. Stigmatizziamo un atteggiamento che oltre a prendere in giro lavoratori preoccupati del proprio futuro occupazionale rischia anche di esasperare gli animi. Un atteggiamento inqualificabile che ovviamente non aiuta a trovare soluzioni". E' quanto dichiara in una nota la consigliera del PD capitolino Ilaria Piccolo.

"A questo punto chiediamo all'assessore Montanari di ricevere i il comitato dei manutentori del verde e verificare, considerando le attuali condizioni del cittadino la possibilità di un ulteriore impiego dei lavoratori nella cura delle ville storiche", conclude.