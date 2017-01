Roma, Pelonzi(Pd): su canili mancano fondi e garanzie lavoro

Roma, 24 gen. (askanews) - "Nonostante ieri sera in Campidoglio si sia faticosamente dato inizio agli incontri tra gli ex lavoratori dei canili comunali, autori della protesta dei giorni scorsi, e l'Assessore all'Ambiente Montanari ed oggi si preveda un tavolo tecnico presso il Dipartimento Ambiente, ritengo che la situazione permanga critica sotto vari aspetti: la qualità e la continuità del servizio reso nei canili comunali; le assunzioni da parte della società della Provincia di Caserta vincitrice del bando, che si presumono al limite della legalità e che sono oggetto di verifica da parte dell'Ispettorato del Lavoro; i fondi destinati a questo tipo di servizio da ritenersi insufficienti per garantire adeguati standard occupazionali e di servizi agli animali ed alla città". E' quanto dichiara in una nota il consigliere del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi.

"Ritengo che, in questa fase di approvazione del bilancio, l'Amministrazione Capitolina debba cogliere l'occasione per integrare i fondi destinati al settore degli animali ed alla gestione dei canili comunali, che a detta di tutti gli operatori e delle sigle sindacali sono insufficienti ad assicurare l'occupazione e la qualità dei servizi. Nel ribadire quanto affermato dal segretario romano dell'USI, Giuseppe Martelli, dobbiamo far tornare le strutture comunali di accoglienza dei cani e dei gatti le migliori a livello europeo, invidiate da molte città, e dedicare al settore animali nuovamente le attenzioni, la professionalità e l'esperienza necessaria che, negli ultimi anni, si sono completamente perse" conclude.