Roma, Pelonzi(Pd): interrogazione a Raggi su lavoratori canili

Roma, 23 gen. (askanews) - "Come annunciato in precedenza oggi ho presentato una interrogazione urgente per conoscere gli intendimenti della Sindaca Raggi e della giunta circa la volontà di incontrare gli ex lavoratori che da 4 giorni protestano sulle impalcature dell'Arco di Giano. Nel merito chiedo anche la verifica sul rispetto delle norme di salvaguardia dei lavoratori che sono parte integrante del bando e un piano di assunzioni che lo rispetti. Chiedo inoltre di sapere quali iniziative intende predisporre l'amministrazione comunale al fine di ripristinare la legalità e l'efficienza del servizio che ad oggi ci risulta completamente interrotto a seguito del subentro della società Agri Aversano di Caserta. Infine, a fronte del drastico taglio in bilancio dei fondi destinati alle strutture comunali di ricovero dei cani e dei gatti, chiedo di conoscere come si intenda assicurare il benessere degli animali, la tutela dei lavoratori e i servizi per gli utenti che quotidianamente si rivolgono al servizio pubblico dei canili comunali".

E' quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino del Pd Antongiulio Pelonzi. Prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea capitolina, annuncia il consigliere "incontrerò i lavoratori dei canili municipali tra cui anche coloro che per protesta sono saliti sulle impalcature dell'Arco di Giano. Sottolineo ancora una volta che solo grazie al loro senso di responsabilità negli ultimi 9 mesi, benché licenziati, le strutture comunali hanno continuato a fornire un regolare servizio che è riuscito a garantire, attraverso un sistema di autogestione, sia l'assistenza agli animali che al pubblico."