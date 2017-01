Roma, Pelonzi(Pd): da Raggi rozzo sciacallaggio su morte clochard

Roma, 13 gen. (askanews) - "Strumentalizzare la tragica fine di una clochard per criticare le politiche sociali del Governo è rozzo sciacallaggio. La Sindaca, ci dica come intende approntare una efficace politica sociale nella capitale a partire dalla prossima sessione di bilancio. Ci dica anche come intende sostenere le famiglie e le persone più in difficoltà. Su questi temi siamo sempre molto sensibili, aperti al dialogo e al confronto costruttivo e troverà la massima attenzione e responsabilità da parte del gruppo PD. Eviti però accostamenti offensivi e insensibili di fronte ad una disgrazia che merita il rispetto e il raccoglimento dovuto per la perdita di una vita umana." Lo dichiara in una nota il consigliere del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi