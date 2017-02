Roma, Pd e RtR manifestano in Aula Giulio Cesare: #famostostadio

Roma, 7 feb. (askanews) - Raccolto in Aula Giulio Cesare l'hashtag di dolore dei tifosi romanisti in una interruzione dei lavori dell'Assemblea capitolina. I consiglieri del Pd e la capogruppo della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli hanno inscenato una protesta mostrando cartelli con la scritta #famostostadio, molto virale in questi giorni di incertezza sui destini del manufatto.

La si è aperta ma è stata subito sospesa dal presidente di turno Enrico Stefàno(m5S) su richiesta della sua maggioranza per "approfondimenti" sulla delibera all'oggetto della seduta di oggi che riguarda l'impianto di Rocca Cencia. La proposta Proposta n. 4/2017, a firma dei Consiglieri Diaco, Di Palma e Calabrese, contiene infatti "un Indirizzo ad Ama S.p.A di interruzione della progettazione e realizzazione dell'impianto di compostaggio con pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, previsto all'interno del complesso impiantistico AMA S.p.A. sito in via di Rocca Cencia, 301".