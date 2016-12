Roma, Pd e Fdi soli in Aula Giulio Cesare: dove sono i M5S?

Roma, 20 dic. (askanews) - Fuoriprogramma delle opposizioni che occupano gli scranni della presidenza dell'Aula Giulio Cesare e, per rompere la noia, scampanellano dalla presidenza per richiamare al lavoro i colleghi pentastellati, da oltre due ore riuniti, in un primo momento, in sala delle Bandiere con l'assessore al Bilancio Andrea Mazzillo. I lavori sarebbero dovuti riprendere alle 15 con la relazione dull'andamento dei lavori dello stesso Mazzillo, ma nessuno dei consiglieri di maggioranza è tornato ai banchi. Presumibilmente questo tempo è servito loro per analizzare il parere dell'Oref, l'organo di controllo contabile. Fdi e Pd si uniscono in cori da stadio: "dove sono i cinque stelle?", cantano.

"Una scena mai vista, un'aula senza maggioranza nel giorni del bilancio - lamenta il consigliere Pd Antongiulio Pelonzi, tra gli autori della protesta goliardica -. Sarebbe nel loro interesse essere qui. La sindaca ha chiesto senso di responsabilità alle opposizioni, e mentre loro litigano dietro le quinte, la responsabilità la dimostrano solo le opposizioni. È dovere di chi governa mandare avanti le cose, è un'ora di pranzo". Nel parere dell'Oref "arrivato probabilmente all'ora di pranzo - spiega il consigliere di Fdi-An Andrea DiePriamo - sembra che i rilievi mossi siano rilevanti. Sarebbe gravissimo che non li avessero condivisi con tutti i consiglieri, ma che li stessero vagliando in privato. Era il presidente De Vito a dover arrivare in aula a chiedere ai capigruppo un ulteriore rinvio dei lavori. Questo non è successo, è inaudito", conclude De Priamo.