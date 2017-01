Roma, parere Comm. Bilancio su emendamento slitta a lunedì

Roma, 19 gen. (askanews) - La Commissione capitolina Bilancio si prenderà fino a lunedì per esprimere il parere non vincolante al maxiemendamento al previsionale 2017-19 di Roma Capitale e al Documento di programmazione licenziati questa mattina in Campidoglio dalla Giunta Raggi. La decisione è arrivata nel corso della seduta odierna dopo che i consiglieri Pd Orlando Corsetti e Valeria Baglio avevano rilevato d'aver ricevuto i testi approvati, almeno 500 pagine solo per il Dup, a meno di mezz'ora dalla convocazione della commissione.

"Trattandosi di emendamenti di Giunta il nostro parere non è obbligatorio - ha sottolineato i presidente della commissione M5S Marco Terranova -, ma nello spirito di collaborazione che contraddistingue il nostro lavoro possiamo dedicare la convocazione di domani alle 9 e riconvocarci lunedì alle 9 per completare la discussione e affidare il parere all'Aula". La conferenza dei capigruppo in Assemblea capitolina è convocata domani alle 14 per fissare il calendario d'Aula che dovrebbe portare i testi all'attenzione dei consiglieri fin dal pomeriggio di lunedì 23.

Prima di tornare in aula e riaprire la discussione, però, c'è l'intenzione di aspettare questa volta il parere dell'Oref. Il calendario d'aula, tuttavia, rimane serrato: "Approvare l'emendamento entro il 31 gennaio, infatti, ci permette di evitare l'esercizio provvisorio e ottenere così spazi di finanza maggiori", ha spiegato lo staff dell'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo presente alla seduta. La scadenza per la presentazione del Bilancio comunale è stata differita dal Milleproroghe al 31 marzo "ma comunque evitare l'esercizio provvisorio permette una premialità sulle risorse. Che sarebbe importante non perdere", ha aggiunto Terranova.